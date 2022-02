Футболісти лондонського Вест Гема доєдгалися до відомого челенджа, який приурочено до матчу за Супербол.

Футболісті по черзі жонглювали м'ячем для американського футболу. Вінгер збірної України прподав своїм одноклубниками майстер-клас.

What happens when ⚽️ meets 🏈...



Ahead of tomorrow's #SBLVI Andriy Yarmolenko, @Michailantonio and @LukaszFabianski took on the #NFLKeepyUp challenge! pic.twitter.com/5P00cYPuJd