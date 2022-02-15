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Ярмоленко "знищив" своїв одноклубників у популярному челенджі

Сьогодні 13:09 Андрій Твердохліб 197 0
Ярмоленко "знищив" своїв одноклубників у популярному челенджі

Джерело - Чемпіон.

Футболісти лондонського Вест Гема доєдгалися до відомого челенджа, який приурочено до матчу за Супербол.

Футболісті по черзі жонглювали м'ячем для американського футболу. Вінгер збірної України прподав своїм одноклубниками майстер-клас.

Нагадаємо, у Super Bowl LVI Лос-Анджелес Ремс перемогли Цинциннаті Бенгалс.

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