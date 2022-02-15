Джерело - Чемпіон.
Футболісти лондонського Вест Гема доєдгалися до відомого челенджа, який приурочено до матчу за Супербол.
Футболісті по черзі жонглювали м'ячем для американського футболу. Вінгер збірної України прподав своїм одноклубниками майстер-клас.
What happens when ⚽️ meets 🏈...— West Ham United (@WestHam) February 12, 2022
Ahead of tomorrow's #SBLVI Andriy Yarmolenko, @Michailantonio and @LukaszFabianski took on the #NFLKeepyUp challenge! pic.twitter.com/5P00cYPuJd
Нагадаємо, у Super Bowl LVI Лос-Анджелес Ремс перемогли Цинциннаті Бенгалс.
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