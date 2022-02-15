Джерело - Чемпіон.

Футболісти лондонського Вест Гема доєдгалися до відомого челенджа, який приурочено до матчу за Супербол.

Футболісті по черзі жонглювали м'ячем для американського футболу. Вінгер збірної України прподав своїм одноклубниками майстер-клас.

Нагадаємо, у Super Bowl LVI Лос-Анджелес Ремс перемогли Цинциннаті Бенгалс.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua