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Відео дня. Легендарний Куарежма спробував на руках винести суперника, який тягнув час

Сьогодні 16:22 Андрій Дунець 158 0
Відео дня. Легендарний Куарежма спробував на руках винести суперника, який тягнув час
#Белененсеш, #Віторія Гімараєш, #Гімарайнш, #Куарежма, #Прімейра-Ліга, #Чемпіонат Португалії

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22 туру Португальської Прімейра-Ліги зустрічалися Белененсеш та Віторія Гімарайнш. Поєдинок запам'ятався курйозним епізодом за участю ексфутболіста Спортинга, Барселони, Порту, Челсі, Інтера та Бешикташа Рікарду Куарежми.

На 90+2 хвилині зустрічі Куарежмі дуже не сподобалося, що півзахисник Белененсеша затягує час, вилежуючись на газоні. Тож гравець Віторії вирішив узяти ініціативу у свої руки, лише замість ініціативи на руках Рікарду опинився Альфонсо Соуза - саме той хитрий суперник, який не бажав покидати межі поля, втримуючи потрібний результат 1:0 для своєї команди.

Арбітр оцінив старання, але виконання йому не дуже полюбилося, тому представник Феміди нагородив чемпіона Європи-2016 жовтою карткою. Втім, без попередження не залишився також і симулянт Соуза. Матч, до слова, завершився з рахунком 1:0 на користь Белененсеша.

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