У матчі Швейцарія - ОКР судді прийняли суперечливе рішення

Джерело - Чемпіон.

Нападника збірної ОКР Антона Слєпишева було покарано подвійним малим штрафом наприкінці другого періоду стартового матчу XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 зі Швейцарією.

Після зупинки гри Слєпишев ударив суперника головою і міг бути покараний вилученням до кінця матчу - це передбачено регламентом ІІХФ.

Саме таке покарання просив для Слєпишева головний тренер Швейцарії Патрік Фішер.

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