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Судді мали видаляти нападника збірної ОКР до кінця матчу за удар головою

Сьогодні 12:45 Віктор Слюсаренко 282 0
У матчі Швейцарія - ОКР судді прийняли суперечливе рішення
Судді мали видаляти нападника збірної ОКР до кінця матчу за удар головою
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Нападника збірної ОКР Антона Слєпишева було покарано подвійним малим штрафом наприкінці другого періоду стартового матчу XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 зі Швейцарією.

Після зупинки гри Слєпишев ударив суперника головою і міг бути покараний вилученням до кінця матчу - це передбачено регламентом ІІХФ.

Саме таке покарання просив для Слєпишева головний тренер Швейцарії Патрік Фішер.

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