Джерело - Чемпіон.
Нападника збірної ОКР Антона Слєпишева було покарано подвійним малим штрафом наприкінці другого періоду стартового матчу XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 зі Швейцарією.
Після зупинки гри Слєпишев ударив суперника головою і міг бути покараний вилученням до кінця матчу - це передбачено регламентом ІІХФ.
Саме таке покарання просив для Слєпишева головний тренер Швейцарії Патрік Фішер.
Anton Slepyshev kanavoi sisäistä Zinedine Zidaneaan.#olympialaiset #olympiakisat #peking2022 pic.twitter.com/uiLeUhV3EV— discovery+ sport 🇫🇮 (@dplussportfi) February 9, 2022
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