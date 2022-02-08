Африканське безумство: сотні тисяч людей вийшли на вулиці Сенегала після перемоги збірної в Кубку Африки

Джерело - Чемпіон.
Збірна Сенегалу вперше в своїй історії виграла Кубок африканських націй, перемігши в фіналі збірну Єгипта.
Зустрічати своїх улюбленців після історичної перемоги вийшли сотні тисяч уболівальників по всій країні. Безумству та щастю людей із дуже бідної країни немає меж.
А президент країни оголосив вихідний на чест перемоги збірної.
Найкращем гравцем КАН було визнано нападника Ліверпуля Мадіо Мане.
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