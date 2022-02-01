Джерело - Чемпіон.

Сьогодні свій 71-й день народження святкує Мирон Маркевич - один із найавторитетніших тренерів в історії українського футболу.

До чеснот Маркевича можна віднести не лише його тренерський хист, а і його пресконференції. Ні - це не Кварцяний, не Гамула. На відміну від своїх відомих колег, Маркевич без емоцій умів зробити трешток.

Після перемоги Дніпра в домашній грі над Аяксом в 1/8 фіналу Ліги Європи 2014/15, журналістам здалося, що рахунку 1:0 замало й команда приречена на виліт із турніру. Маркевич відповів у притаманному лише йому стилі.

Дніпро успішно подолав амстердамський бар'єр (основний час завершився з рахунком 1:0 на користь господарів, а в додатковий команди обмінялися голами), і дістався до фіналу турніру, де в рівній боротьбі поступився іспанській Севільї (3:2).

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