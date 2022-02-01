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Китайці зробили грубі помилки у прізвищах російських спортсменів

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Лижників із РФ, які прибули на Олімпіаду-2022, чекав сюрприз
Китайці зробили грубі помилки у прізвищах російських спортсменів
#Олімпіада-2022

Джерело - glavcom.ua.

Російська лижниця Юлія Ступак показала епічні кадри з їхньої зустрічі китайською делегацією в аеропорту після прильоту до Пекіна для участі в зимових Олімпійських іграх-2022.

Фото 27-річна спортсменка опублікувала у сторіс Instagram.

На знімках видно, що організатори Олімпіади-2022 майже до невпізнаваності викривили прізвища російських лижників.

Так, Наталю Непряєву зустрічали з табличкою з написом: "Nepryaev Atalia", Сергія Устюгова зробили "Ustiugor Gei", Івана Якимушкіна – "Yakimus Ivan", а саму Ступак – "Stupakia".

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