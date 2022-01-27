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Лунін пропустив прикрий гол від Іско на тренуванні Реала

Сьогодні 20:05 Віктор Слюсаренко 242 0
Лунін пропустив прикрий гол від Іско на тренуванні Реала
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал розпочав міні-передсезонку перед ключовим відрізком сезону під керівництвом тренера з фізичної підготовки Антоніо Пінтуса.

Гравці клубу перевіряють на міцність українського голкіпера Андрія Луніна.

Під час двосторонки українець пішов на перехоплення. Вінгер Лукас Васкес грамотно оцінив ситуацію, викотивши м'яч точно на Іско, який знущально переправив м'яч у сітку воріт, не залишивши українцеві шансів.

Нагадаємо Іско не залишить Реал взимку.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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