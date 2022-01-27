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Нещерету розбили носа у контрольному матчі з Буде/Глімт

Сьогодні 14:45 Віктор Слюсаренко 432 0
Голкіпер достроково залишив поле
Нещерету розбили носа у контрольному матчі з Буде/Глімт
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчу з норвезьким Буде/Глімтом (1:1) травмувався голкіпер київського Динамо.

На 57-ій хвилині матчу неприємної травми зазнав голкіпер киян Руслан Нещерет, який з'явився на полі після першого тайму.

Форвард норвезького клубу Лассе Нордас намагався наздогнати м'яч при виході один на один, проте українець був першим на м'ячі.

Нападник Буде-Глімт не зміг уникнути зіткнення, потрапивши Нещерету ногою в обличчя. У результаті у голкіпера було розбито носа.

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