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Відео дня. Україна та Росія - братні народи: президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова

Сьогодні 22:03 Андрій Твердохліб 186 0
Відео дня. Україна та Росія - братні народи: президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова
#Кремльов, #Продивус, #ФБУ

Джерело - Чемпіон.

Президент федерації боксу України Володимир Продивус в обіймах президента Міжнародної федерації боксу Умара Кремльова передав привіт українцям прямо з Москви.

Продівус запевнив, що Україна та Росія - братні народи.

"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?" - Запитує у співрозмовника росіянин, на що Продивус погоджується, підкреслюючи, що українці та росіяни є "єдині слов'яни, брати".

За нашою інформацією, президента ФБУ час від часу викликають до Москви на поклін.

Нагадаємо, восени 2020 року ФБУ в особі ексрігіонала Продивуса підтримала кандидатуру Кремльова на посаду очільніки IBA.

"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал

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