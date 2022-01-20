Джерело - Чемпіон.
Нападник Палмейрас Ендрік забив гарний гол у матчі 1/4 фіналу юніорського Кубка Сан-Паулу проти Оесте (5:2).
15-річний футболіст забив у падінні ударом через себе з лінії штрафного майданчика суперника.
На рахунку Ендріка цього сезону 9 голів у 16 матчах за молодіжну команду Палмейрас.
⚠️ ATENÇÃO, ALERTA DE GOLAÇO PASSANDO NA SUA TIMELINE ⚠️#PALxOES | 3x0 #AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/pENra02Kzs— Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 19, 2022
Нагадаємо, стала відома зарплата Луїса Адріано у Палмейрасі.
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