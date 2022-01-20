На рахунку Ендріка цього сезону 9 голів у 16 ​​матчах за молодіжну команду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Палмейрас Ендрік забив гарний гол у матчі 1/4 фіналу юніорського Кубка Сан-Паулу проти Оесте (5:2).

15-річний футболіст забив у падінні ударом через себе з лінії штрафного майданчика суперника.

На рахунку Ендріка цього сезону 9 голів у 16 ​​матчах за молодіжну команду Палмейрас.

Нагадаємо, стала відома зарплата Луїса Адріано у Палмейрасі.

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