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15-річний нападник Палмейрас забив гарний гол у падінні через себе

Сьогодні 11:09 Віктор Слюсаренко 117 0
На рахунку Ендріка цього сезону 9 голів у 16 ​​матчах за молодіжну команду
15-річний нападник Палмейрас забив гарний гол у падінні через себе
#Палмейрас

Джерело - Чемпіон.

Нападник Палмейрас Ендрік забив гарний гол у матчі 1/4 фіналу юніорського Кубка Сан-Паулу проти Оесте (5:2).

15-річний футболіст забив у падінні ударом через себе з лінії штрафного майданчика суперника.

На рахунку Ендріка цього сезону 9 голів у 16 ​​матчах за молодіжну команду Палмейрас.

Нагадаємо стала відома зарплата Луїса Адріано у Палмейрасі.

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