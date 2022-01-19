Вони закидали транспорт різними предметами

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Реал Сосьєдад перед матчем 1/8 фіналу Кубка Іспанії з Атлетіко (2:0) закидали автобус мадридської команди різними предметами.

Про це повідомляє Marca.

Уболівальники господарів скористалися тим, що автобус мадридців тимчасово залишився без супроводу поліції та атакували його на шляху до Реали Арени.

Вони закидали транспорт різними предметами, внаслідок чого було розбито три вікна.

🚌🚨⚡️ Esta noche hay duelo de alta tensión en San Sebastián. Llegada del @Atleti al Reale Arena. Tres cristales del autobús, rotos.



Esta noche hay #CopadelRey. Allí tenemos a @PiTU_0106 #RealSociedadAtleti pic.twitter.com/kEdQ3qVEYU — MARCA (@marca) January 19, 2022

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