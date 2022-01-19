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Фанати атакували автобус Атлетіко перед матчем 1/8 фіналу Кубка Іспанії

Вчора 23:59 Віктор Слюсаренко 163 0
Вони закидали транспорт різними предметами
Фанати атакували автобус Атлетіко перед матчем 1/8 фіналу Кубка Іспанії
#Атлетіко Мадрид, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Реал Сосьєдад перед матчем 1/8 фіналу Кубка Іспанії з Атлетіко (2:0) закидали автобус мадридської команди різними предметами. 

Про це повідомляє Marca.

Уболівальники господарів скористалися тим, що автобус мадридців тимчасово залишився без супроводу поліції та атакували його на шляху до Реали Арени.

Вони закидали транспорт різними предметами, внаслідок чого було розбито три вікна.

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