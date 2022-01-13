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Казахстанський боєць оголосив про закінчення кар'єри після побиття міліцією

Сьогодні 14:18 Віктор Слюсаренко 191 0
Хамітов прийняв важливе рішення
Казахстанський боєць оголосив про закінчення кар'єри після побиття міліцією
#Хамітов

Джерело - Чемпіон.

Казахстанський боєць змішаних єдиноборств Куат Хамітов закінчує професійну кар'єру. 

Про це заявив сам боєць.

Це сталося після того, як він був затриманий в себе вдома та побитий бійцями ОМОН за участь в протестах в Казахстані.

Після цього його відпустили додому, так і не висунувши жодних звинувачень.

"Я планував ще років п'ять виступати, продовжувати кар'єру, славити країну… Але оскільки вся ця ситуація сталася не без участі правоохоронних органів, я вирішив завершити кар'єру. Я офіційно завершую свою спортивну кар'єру. Для мене починається нова кар'єра, новий розділ у моєму житті", - заявив Хамітов.

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