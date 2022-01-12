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Голкіпер Сьєрра-Леоне не стримав сльози після матчу з Алжиром

Сьогодні 11:11 Віктор Слюсаренко 153 0
Голкіпер Сьєрра-Леоне не стримав сльози після матчу з Алжиром
#Алжир, #Сьєрра-Леоне

Джерело - Чемпіон.

Збірна Сьєрра-Леоне сенсаційно зіграла внічию з Алжиром у матчі Кубка африканських націй (0:0) завдяки відмінній грі воротаря Мохамеда Камарі.

Він зробив 7 сейвів та зберіг свої ворота на замку в матчі проти чинного чемпіона турніру.

Після фінального свистка Мохамед заслужено отримав нагороду найкращому футболістові матчу. Воротар не зумів стримати сльози під час вручення призу.

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