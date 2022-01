Збірна Сьєрра-Леоне сенсаційно зіграла внічию з Алжиром у матчі Кубка африканських націй (0:0) завдяки відмінній грі воротаря Мохамеда Камарі.

Він зробив 7 сейвів та зберіг свої ворота на замку в матчі проти чинного чемпіона турніру.

Після фінального свистка Мохамед заслужено отримав нагороду найкращому футболістові матчу. Воротар не зумів стримати сльози під час вручення призу.

Sierra Leone goalkeeper Mohamed Kamara broke down in tears after picking up the MOTM award in his first ever AFCON game 🥺



He made seven saves and kept a clean-sheet against reigning champions Algeria 👏 pic.twitter.com/ogRW18OqBz