Джерело - Чемпіон.

Збірна Сьєрра-Леоне сенсаційно зіграла внічию з Алжиром у матчі Кубка африканських націй (0:0) завдяки відмінній грі воротаря Мохамеда Камарі.

Він зробив 7 сейвів та зберіг свої ворота на замку в матчі проти чинного чемпіона турніру.

Після фінального свистка Мохамед заслужено отримав нагороду найкращому футболістові матчу. Воротар не зумів стримати сльози під час вручення призу.

Sierra Leone goalkeeper Mohamed Kamara broke down in tears after picking up the MOTM award in his first ever AFCON game 🥺



He made seven saves and kept a clean-sheet against reigning champions Algeria 👏 pic.twitter.com/ogRW18OqBz — ESPN FC (@ESPNFC) January 11, 2022

¡Lo sueños sí se cumplen! 🤩🥺



Mohamed Kamara, portero de #TeamSierraLeone , no pudo contener las lágrimas tras ser nombrado MVP del partido ante la Argelia de Mahrez, actual campeona de la Copa Africana de Naciones.#AFCON2021 pic.twitter.com/MTC3wIPwF2 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 11, 2022

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