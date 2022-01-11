Джерело - Чемпіон.

Кілька днів тому стало вірусним відео, на якому головний тренер Дженоа Андрій Шевченко філігранно приборква м'яч під час гри своїх підопічних.

Одразу згадується схожий епізод з не менш легендарним гравцем. Символічно, що подібний трюк кілька років тому продемонстрував багаторічний партнер Шеви по Мілану, нідерландець Кларенс Зеедорф.

Під час матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги Атлетік - Депортиво (2:3) трапився досить цікавий епізод.

Захисник гостей Шер вибиваючи м'яч подалі від власних воріт, направив його прямісінько в головного тренера андалузців Кларенса Зеедорфа.

Колишній легендарний футболіст Мілана та Реала продемонстрував нам, що фантастична майстерність та вишукана техніка нікуди не поділися.

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