Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту. ФОТО

Джерело - Чемпіон.

Людовіка Пагані працює в компанії Sportitalia, також вона співпрацює з Gli Autogol, щоб залишатися завжди у футболі.

На даний момент її профіль Instagram налічує понад півтора мільйонів чоловік. Її відверті фото лайкають не тільки шанувальники футбольних команд, а й багато футболістів.

Нагадаємо, що дівчина, яку приховував захисник київського Динамо виявилася чарівною.

Також, Артем Мілевський зустрічається з прекрасною матір'ю 9-річного сина.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua