Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту. ФОТО

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Людовіка Пагані

Джерело - Чемпіон.

Людовіка Пагані працює в компанії Sportitalia, також вона співпрацює з Gli Autogol, щоб залишатися завжди у футболі.

На даний момент її профіль Instagram налічує понад півтора мільйонів чоловік. Її відверті фото лайкають не тільки шанувальники футбольних команд, а й багато футболістів.

Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні

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Нагадаємо, що дівчина, яку приховував захисник київського Динамо виявилася чарівною.

Також, Артем Мілевський зустрічається з прекрасною матір'ю 9-річного сина.

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