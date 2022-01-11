Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту. ФОТО

Джерело - Чемпіон.
Людовіка Пагані працює в компанії Sportitalia, також вона співпрацює з Gli Autogol, щоб залишатися завжди у футболі.
На даний момент її профіль Instagram налічує понад півтора мільйонів чоловік. Її відверті фото лайкають не тільки шанувальники футбольних команд, а й багато футболістів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
In un’era dove i social sono essenza giornaliera per tutti, ci tengo tanto a comunicare un’iniziativa benefica in collaborazione con @wishraiser In palio l’opportunità di venire con me allo stadio San Siro il prossimo match di Champions Inter - Psv ⚽ (Viaggio + Hotel compreso) ✅ Per partecipare basta una piccola donazione a favore di White Mathilda che sostiene da anni la lotta contro la violenza sulle donne ❤ Per info visita il sito ? www.wishraiser.com/ludovica
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Українська журналістка Ольга Каленчук заворожила італійську публіку
Нагадаємо, що дівчина, яку приховував захисник київського Динамо виявилася чарівною.
Також, Артем Мілевський зустрічається з прекрасною матір'ю 9-річного сина.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua