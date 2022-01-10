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Футболіст вирішив провести залишок зимової відпустки не на морських курортах, а Парижі
Гравець Шахтаря зробив пропозицію колишній дівчині захисника Динамо
#Динамо Київ, #Юхим Конопля, #Попов, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля зробив пропозицію своєї коханої Анастасії Гладуна.

Футболіст вирішив подарувати дівчині обручку під час поїздки до Парижа. У своєму Instagram Конопля опублікував яскраві фото, які пара зробила на тлі Ейфелевої вежі.

"Найважливіше "Так" у нашій спільній історії. Незабутні відчуття, причина яких любов. Найяскравіші та теплі емоції, спогади, які залишаться з нами до кінця днів. Наше місто, наше кохання і лише початок нашої великої та довгої дороги довжиною в життя ", - зазначив Конопля.

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Допис, поширений Anastasia (@_gladunanastasia_)

Нагадаємо, Гладун раніше зустрічалася із захисником київського Динамо Денисом Поповим. Пара розлучилася навесні 2020 року.

Раніше, захисник збірної Молдови зацікавив Шахтар.

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