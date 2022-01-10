Дженоа перед матчем подарував уболівальникам особливий подарунок

Джерело - Чемпіон.
Перед матчем 21 туру Серії А проти Спеції керівники Дженоа зробили вболівальникам подарунок у вигляді альбомів Panini, які поклали вболівальникам на сидіння.
Щоправда, це не врятувало улюблену команду від поразки (0:1), після чого можуть звільнити головного тренера Дженоа Андрія Шевченка.
🔴🔵📔 #PaniniDays @figurinepanini pic.twitter.com/usQXg1DZJr— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 9, 2022
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