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Дженоа перед матчем подарував уболівальникам особливий подарунок

Сьогодні 12:41 Віктор Слюсаренко 455 0
Подарунок не допоміг перемогти
Дженоа перед матчем подарував уболівальникам особливий подарунок
#Дженоа, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Перед матчем 21 туру Серії А проти Спеції керівники Дженоа зробили вболівальникам подарунок у вигляді альбомів Panini, які поклали вболівальникам на сидіння.

Щоправда, це не врятувало улюблену команду від поразки (0:1), після чого можуть звільнити головного тренера Дженоа Андрія Шевченка.

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