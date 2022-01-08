Збірна України здобула бронзу одиночної змішаної естафети в Обергофі
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Евертон з Миколенком вирвав перемогу в Халл Сіті в Кубку Англії
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Миколенко дебютує за Евертон у матчі Кубка Англії з Халл Сіті
Сьогодні 18:38 875
Збірна України фінішувала у ТОП-10 змішаної естафети в Обергофі
Сьогодні 14:48 553
Калітвінцев став гравцем Олександрії
Сьогодні 14:25 794
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
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Промуотер: Не думаю, що реванш Усик - Джошуа відбудеться у Києві
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Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
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Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
Сьогодні 21:28 11037
У США під матчу загинув юний хокеїст
У США під матчу загинув юний хокеїст Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:21 106
Американська модель в еротичний спосіб закликала голосувати за зірку НБА
Американська модель в еротичний спосіб закликала голосувати за зірку НБА Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:14 153
Майстерність з роками не іржавіє: Шевченко продемонстрував фантастичний прийом м'яча під час гри Дженоа
Майстерність з роками не іржавіє: Шевченко продемонстрував фантастичний прийом м'яча під час гри Дженоа Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:57 324
Миколенко врятував Евертон від голу, вибив м'яч із пустих воріт
Миколенко врятував Евертон від голу, вибив м'яч із пустих воріт Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:47 2149
Казус: Адвокати Джоковича написали прізвище тенісиста з помилкою
Казус: Адвокати Джоковича написали прізвище тенісиста з помилкою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:43 167
Миколенко дебютував за Евертон з гольової помилки
Миколенко дебютував за Евертон з гольової помилки Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:27 1287
Гравець Баварії у матчі з Боруссією грав під чужим прізвищем
Гравець Баварії у матчі з Боруссією грав під чужим прізвищем Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:08 224
Світоліна готується до старту на другому турнірі в Аделаїді
Світоліна готується до старту на другому турнірі в Аделаїді Віктор Слюсаренко
Сьогодні 19:38 160
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Данк Гріна потрапив до ТОП-10 моментів дня у НБА Віктор Слюсаренко
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Колишній гравець Рейнджерс забив чудовий гол у чемпіонаті Індії
Колишній гравець Рейнджерс забив чудовий гол у чемпіонаті Індії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:47 230
Transfermarkt оновив ціни на українських гравців, які виступають у Бельгії
Transfermarkt оновив ціни на українських гравців, які виступають у Бельгії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:03 298
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Вона стала першою! Бронза Валентини Цербе на Олімпійських іграх у Ліллегаммері Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:26 2036
Британські букмекери виставили лінію на володаря наступного Золотого м’яча
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Сьогодні 21:28 Сергей Шемшученко 11041 0
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Джерело - Чемпіон.

Провідний спортивний сайт України - Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:
- Дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність
- Знання українського та світового спорту
- Вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики
- Знання форматів новин, жанрів журналістики
- Просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS)
- Грамотність, бездоганне володіння українською
- Добре знання англійської (переклад з англійської на українську)
- Обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакету ТБ
- Готовність працювати у гнучкому графіку
- Готовність до роботи на заходах
- Досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається

Обов'язки:
- Написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю
- Написання онлайн-коментарів спортивних подій
- Написання заголовків
- Формування стрічки новин 
- Обробка фото-, відеоматеріалів
- Визначення пріоритетних матеріалів

Ми пропонуємо:
- Конкурентний рівень ЗП
- Самореалізацію у провідній Інтернет-редакції
- Роботу у дружній команді молодих професіоналів

Контактна інформація:
Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".

Або пишіть у Телеграм головному редактору.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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