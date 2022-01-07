Джерело - Чемпіон.
У традиційному різдвяному матчі зірок Академії президент Руху Григорій Козловський забив гол прямим ударом зі штрафного метрів з 25-ти, влучно відправивши м'яч у верхній кут воріт.
Варто відзначити, що захищав ворота 26-річний український ексворотар Карпат, Арсенала та Чорноморця Роман Підківка, який перебуває у статусі вільного агента.
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Нагадаємо, Рух поверне з оренди Бабічина та Литвиненка.
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