Козловський відзначився у традиційному різдвяному матчі

Джерело - Чемпіон.

У традиційному різдвяному матчі зірок Академії президент Руху Григорій Козловський забив гол прямим ударом зі штрафного метрів з 25-ти, влучно відправивши м'яч у верхній кут воріт.

Варто відзначити, що захищав ворота 26-річний український ексворотар Карпат, Арсенала та Чорноморця Роман Підківка, який перебуває у статусі вільного агента.

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Нагадаємо, Рух поверне з оренди Бабічина та Литвиненка.

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