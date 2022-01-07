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Президент Руха забив колишньому голкіперу Карпат фантастичний гол зі штрафного

Сьогодні 09:33 Віктор Слюсаренко 194 0
Козловський відзначився у традиційному різдвяному матчі
Президент Руха забив колишньому голкіперу Карпат фантастичний гол зі штрафного
#Карпати, #Козловський, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У традиційному різдвяному матчі зірок Академії президент Руху Григорій Козловський забив гол прямим ударом зі штрафного метрів з 25-ти, влучно відправивши м'яч у верхній кут воріт.

Варто відзначити, що захищав ворота 26-річний український ексворотар Карпат, Арсенала та Чорноморця Роман Підківка, який перебуває у статусі вільного агента.

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Допис, поширений ФК Рух Львів (@fc.ruh.lviv)

Нагадаємо, Рух поверне з оренди Бабічина та Литвиненка.

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