Українець - про перший матч у цьому сезоні

Джерело - Чемпіон.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу у матчі Кубка Іспанії з Алькояно (3:1).

"Чудова командна робота і йдемо далі", - написав Лунін.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Нагадаємо, що Андрій Лунін вперше у сезоні зіграв у офіційному матчі за мадридський Реал. Востаннє українець грав у січні 2021 року і теж у кубковому поєдинку проти того ж Алькояно.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua