Джерело - Чемпіон.

Сьогодні свій 50-й день народження відзначає колишній гравець київського Динамо Олександр Борисович Головко.

Зірка Олександра Головка запалилася у київському Динамо. У 23 роки Олександр Головко перейшов із сімферопольської Таврії в столичний клуб і відразу став основним футболістом у команді Йожефа Сабо, пізніше команду очолив Валерій Васильович Лобановський, якому б сьогодні могло б виповнитися 83 років.

Олександр Борисович був частиною тієї великої команди кінця 90-х років, яка доходила до чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів. Уявити центр захисту київського Динамо без Головка тоді було просто неможливо. Ставши тренером Олександр Борисович відразу почав тренувати юнацькі збірні України.

Команди Олександра Борисовича завжди відрізняються характером і дисципліною, яким був сам футболіст Головко. Байдужі люди під його керівництвом не грають.

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