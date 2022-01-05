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Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли

Сьогодні 20:14 Андрій Твердохліб 125 0
Оптимізм Павлова, переможний гол Сачка: Кубок України 2009 - найбільший тріумф Ворскли

Джерело - Чемпіон.

5 січня свій день народження святкує футбольний клуб Ворскла Полтава. Сьогодні полтавцям виповнилось 57 років від дня заснування.

Команду було засновано в 1955 році під назвою Колгоспник, кілька разів колектив, який переважно виступав у класі Б та другій лізі чемпіонату СРСР, змінював назву. У 1982 році команду було розформавано, однак за менш ніж два роки відновлено під сучасною назвою. Після розвалу СРСР колектив із Полтави був постійним учасником Першої ліги, але зірок із неба не хапав. Аж до сезону 1995/95. Тоді підопічні Віктора Пожичевського впевнено, з рекордною кількістю очок увірвалися в Вищу лігу (нині УПЛ), та не покидають еліту українського футболу до цього дня.

Ворскляни двічі здобували бронзові медалі чемпіонату України, а свого найбільшого успіху досягли в сезоні 2008/09. Тоді підопічні Миколи Павлова здобули Кубок України, перемігши в фіналі донецький Шахтар, який через кілька днів виграє Кубок УЄФА.

У складі Ворскли в різні роки грали знакові для українського футболу гравці: Іван Шарій, Ігор Кислов, Андрій Ковтун, Сергій Чуйченко, Ігор Костюк, Андрій П'ятов, Сергій кравченко, Роман Безус, Євген Селін, Володимир Мазяр, Олександр Мелащенко, Андрій Хомин, Віталій Кобзар.

Очолювали полтавців справжні легенди: Віктор Носов, Микола Павлов, Сергій Морозов, Андрій Баль, Володимир Мунтян, Юрій Максимов, який є чинним керманичем Ворскли.

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