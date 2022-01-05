Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року
Вчора 17:40 686
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 12:26 10587
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 11:40 6534
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 10:29 21257
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:24 13803
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 10:22 13570
Шевченко може очолити збірну Польщі
Сьогодні 08:28 1388
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 07:53 1339 1
Куртуа не увійшов у заявку Реала на матч Кубка Іспанії
Вчора 18:51 705
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі
Вчора 18:50 477
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Готується до реваншу: Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO
Готується до реваншу: Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:28 434
Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому
Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому Андрій Твердохліб
Вчора 18:55 746 1
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі Harry BettMan
Вчора 18:50 477
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем Андрій Твердохліб
Вчора 17:17 1101
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича Андрій Твердохліб
Вчора 16:45 8609
Ферстаппен і Канело "запалили" в Маямі, не обійшлося без пісень під алкоголь
Ферстаппен і Канело "запалили" в Маямі, не обійшлося без пісень під алкоголь Андрій Твердохліб
Вчора 16:29 376
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 16:07 13072
Ломаченко взяв участь у новорічному дитячому ранку
Ломаченко взяв участь у новорічному дитячому ранку Віктор Слюсаренко
03.01.2022 21:02 902
Ім'я малюку обрала мама: У Чилі дитину назвали Грізманн Мбаппе
Ім'я малюку обрала мама: У Чилі дитину назвали Грізманн Мбаппе Віктор Слюсаренко
03.01.2022 20:02 405
Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу
Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу Віктор Слюсаренко
03.01.2022 19:25 840
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
12:26 Блог Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 10587
12:25 Футбол Мессі поборов коронавірус та повертається у Францію 53
12:22 Олімпійські ігри 2022 Перший номер драфту НХЛ-2021 зіграє у складі збірної Канади на Олімпіаді-2022 56
12:12 Футбол Верес перегляне легіонерів з Англії та Вірменії 95
12:06 Блог Мороз готується до бою у компанії кішки 65
11:55 Футбол Помер легендарний лікар Динамо 138
11:43 Олімпійські ігри 2022 Шведський лижник: Клебо може виграти шість золотих медалей на Олімпіаді-2022 116
11:40 Футбол Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 6534
11:30 Баскетбол Харківські Соколи - Хімік 78:64. Огляд матчу 106
11:25 Футбол Шевченко очікує результатів теста, щоб повернутися в Італію 116
11:11 Бокс Лопес оголосив про перехід у напівсередню вагу 193
11:02 Блог Блокшот Леброна Джеймса увійшов до ТОП-10 моментів дня 128
10:55 Футбол Помер легендарний футболіст Зорі 420
10:43 Теніс Стаховський поступився на старті парного турніру ATP у Мельбурні 121
10:29 Футбол Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 21257
10:24 Футбол Підтримаємо збірну України у Глазго! 13803
10:22 Футбол Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 13570
10:10 Теніс Молчанов вийшов у чвертьфінал парного турніру в Мельбурні 205
10:02 Блог Редкач готується до нових боїв з тренером із Голлівуду 112
09:59 Баскетбол Торонто без Михайлюка обіграв Сан-Антоніо, Нью-Йорк переграв Індіану. Результати матчів НБА 173
09:43 Баскетбол Сакраменто з Ленем поступилось Лейкерс 173
09:30 Футбол Арсенал може орендувати бразильського півзахисника Барселони 227
09:25 Футбол Президент Гвінеї заявив гравцям збірної: Кубок Африки або ви компенсуєте вкладені у вас гроші 468
09:12 Баскетбол Черкаські Мавпи розірвали контракт з ексгравцем НБА 209
09:01 Блог Підстригся: Роман Безус змінив імідж 584

Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Сьогодні 12:26 Сергей Шемшученко 10587 0
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Джерело - Чемпіон.

Провідний спортивний сайт України - Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:
- Дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність
- Знання українського та світового спорту
- Вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики
- Знання форматів новин, жанрів журналістики
- Просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS)
- Грамотність, бездоганне володіння українською
- Добре знання англійської (переклад з англійської на українську)
- Обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакету ТБ
- Готовність працювати у гнучкому графіку
- Готовність до роботи на заходах
- Досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається

Обов'язки:
- Написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю
- Написання онлайн-коментарів спортивних подій
- Написання заголовків
- Формування стрічки новин 
- Обробка фото-, відеоматеріалів
- Визначення пріоритетних матеріалів

Ми пропонуємо:
- Конкурентний рівень ЗП
- Самореалізацію у провідній Інтернет-редакції
- Роботу у дружній команді молодих професіоналів

Контактна інформація:
Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".

Або пишіть у Телеграм головному редактору.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()