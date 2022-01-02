Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар запропонував футболістам Додо та Марлону скуштувати традиційні новорічні страви та дати їм оцінку.
Бразильські легіонери Шахтаря не звикли до поєднань у традиційних стравах, які готують до Нового року в Україні. А спробувавши їх, Додо та Марлон були надзвичайно здивовані. Чому саме? Дивіться у святковому випуску!
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Раніше, вінгер Аякса готовий перейти до Шахтаря.
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