Бразильцям сподобалися салати

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар запропонував футболістам Додо та Марлону скуштувати традиційні новорічні страви та дати їм оцінку.

Бразильські легіонери Шахтаря не звикли до поєднань у традиційних стравах, які готують до Нового року в Україні. А спробувавши їх, Додо та Марлон були надзвичайно здивовані. Чому саме? Дивіться у святковому випуску!

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Раніше, вінгер Аякса готовий перейти до Шахтаря.

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