У ніч із 1 на 2 січня у видовищному бою на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino у Голлівуді (штат Флорида) український суперважковаговик Віктор Вихрист (8-0, 6 KO) переміг досвідченого українця з грузинським корінням Яго Кіладзе (27-5-1, 19 KO).

Вихрист здобув 9-ту перемогу на профі-рингу технічним нокаутом у 2-му раунді. У першому раунді по черзі один одного боксери відправляли у нокдаун.

These dudes Faust and Kiladze keep knocking each other down and this shot is funny as hell. #OrtizMartin #boxing pic.twitter.com/mtxNnEoagc