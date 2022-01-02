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Вихрист і Кіладзе побували у нокдаунах у першому раунді бою

Сьогодні 06:40 Віктор Слюсаренко 1072 0
Відео цікавого поєдинку у Голлівуді
Вихрист і Кіладзе побували у нокдаунах у першому раунді бою
#Вихрист, #Кіладзе

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 1 на 2 січня у видовищному бою на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino у Голлівуді (штат Флорида) український суперважковаговик Віктор Вихрист (8-0, 6 KO) переміг досвідченого українця з грузинським корінням Яго Кіладзе (27-5-1, 19 KO). 

Вихрист здобув 9-ту перемогу на профі-рингу технічним нокаутом у 2-му раунді. У першому раунді по черзі один одного боксери відправляли у нокдаун.

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