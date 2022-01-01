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Джентльмени удачі: Беленюк виклав стильне фото медалістів Олімпіади

Сьогодні 18:10 Віктор Слюсаренко 167 0
Скільки медалей Олімпіади/Паралімпіади на фото?
Джентльмени удачі: Беленюк виклав стильне фото медалістів Олімпіади
#Жан Беленюк, #Верняєв, #Кріпак, #Чебан

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон у греблі на каное-одиночці Юрій Чебан, 10-разовий паралімпійський чемпіон Максим Кріпак, олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі Жан Беленюк, переможець Ріо-2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв та інші українські спортсмени взяли участі у звернення до українців президента країни Володимир Зеленський.

Стильну фотографію у соцмережі опублікував Жан Беленюк.

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Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський під час свого новорічного виступу пожартував, що на Євро-2020 наша національна команда спеціально програла Англії.

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