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Нападник Зорі зустріне Новий рік у Парижі

Сьогодні 22:11 Віктор Слюсаренко 136 0
Шахаб проводить відпустку у Франції
Нападник Зорі зустріне Новий рік у Парижі
#Зоря, #Шахаб

Джерело - Чемпіон.

26-річний іранський нападник луганської Зорі Шахаб Захеді зустріне Новий рік у Парижі.

"Останній день у 2021", - прокоментував Шахаб своє фото на тлі знаменитої Ейфелевої вежі.

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Допис, поширений Shahab Zahedi (@shahaab10)

У цьому сезоні іранець провів за Зорю 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Шахаб міг прийняти українське громадянство.

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