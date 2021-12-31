Джерело - Чемпіон.
26-річний іранський нападник луганської Зорі Шахаб Захеді зустріне Новий рік у Парижі.
"Останній день у 2021", - прокоментував Шахаб своє фото на тлі знаменитої Ейфелевої вежі.
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У цьому сезоні іранець провів за Зорю 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Шахаб міг прийняти українське громадянство.
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