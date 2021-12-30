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День в історії. 46 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі

Сьогодні 10:07 Valeriy Ruchka 749 0
День в історії. 46 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі
#Олег Блохін

Джерело - Чемпіон.

30 грудня 1975 року вийшов черговий номер авторитетного журналу France Football, в якому було оголошено чергового лауреата Золотого м'яча. Приз найкращому футболіста року в Європі дістався форварду київського Динамо і збірної СРСР Олегу Блохіну.

Конкурентами динамівця в боротьбі за нагороду були лідер Барселони і збірної Нідерландів Йохан Кройфф та капітан Баварії Франц Беккенбауер.

Варто додати, що в 1975-му Блохін в складі Динамо виграв чемпіонат СРСР, Кубок володарів Кубків, а також Суперкубок Європи. За Суперкубок кияни боролися з мюнхенською Баварією. В обох матчах команда Лобановського перемогла (1:0, 2:0), при цьому всі три м'ячі на рахунку Олега Блохіна. Гол, забитий ним в Мюнхені, вважається одним з найкращих в історії київського клубу.

Додамо, що Олег Блохін став першим футболістом з України, який був удостоєний Золотого м'яча. Його успіх в 1986-му повторив Ігор Бєланов, а в 2004-му - Андрій Шевченко.

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