У чемпіонаті Японії футболісти неймовірно розіграли штрафний удар

Гравці кружляли в хороводі

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті Японії футболісти шедеврально заплутали гравців суперника.

Під час подачі зі штрафного вони кружляли в хороводі, потім моментально розбіглися і м'яч у воротах.

🇯🇵 Elle vous plaît cette petite combinaison sur coup franc ? Au pire, même si tu ne marques pas, tu t'es bien marré 🌪 . pic.twitter.com/rtOrAc8niF — RMC Sport (@RMCsport) December 29, 2021

Раніше, в Індії встановили статую Роналду вагою 400 кг.

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