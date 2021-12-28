Гравець відвідав нічний клуб

Джерело - Чемпіон.

29-річний іспанський нападник київського Динамо Фран Соль нині відпочиває у Мадриді.

"День без сміху - втрачений день", - прокоментував Соль своє фото, зроблене в одному із закладів.

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Цього сезону Сольна на правах оренди виступає у складі Ейбара - зіграв 13 матчів у всіх турнірах, де забив один гол.

Контракт Соля з Динамо розрахований до кінця грудня 2023 року.

Нагадаємо, Луческу готовий відправити 12 гравців у Динамо (Бухарест).

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