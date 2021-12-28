Результативні та ефектні дії Миколенка за Динамо в УПЛ. ВІДЕО

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

За повідомленнями авторитетних джерел, лівий захисник київського Динамо Віталій Миколенко найближчого трансферного вікна перейде до клубу АПЛ - Евертона.

Пропонуємо вам насолодитися відеопідбіркою виступів українця за Динамо на внутрішній арені:

Віталій Миколенко дебютував за київський клуб у сезоні-2017/18. За цей час він провів 132 матчі та забив 7 голів у всіх турнірах.

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