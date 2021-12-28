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#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) підготовку до бою-реваншу з чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) проводить у Дубаї під керівництвом американського тренера Ентоні Вілсона.

Раніше, промоутер британського суперважковаговика Ентоні Джошуа Едді Гірн вірить, що його підопічний стане триразовим чемпіоном світу.

Нагадаємо, Усик може уникнути реваншу з Джошуа.

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