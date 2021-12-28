Бондар порадувала підписників

Джерело - Чемпіон.

Ведуча телеканалів Футбол 1/2/3 та дружина захисника Шахтаря Дар'я Бондар у своєму Інстаграмі похвалилася фото з відпочинку на Мальдівах.

"Завжди треба вірити у мрію. Має приємну особливість - збуватися. Пам'ятаю, як завжди дивилася на картинках всю цю мальдівську красу і мріяла колись теж там побувати, побачити все це наживо, спробувати... Неймовірно круто усвідомлювати, що мрії справді збуваються! Бажаю кожному з вас виконання всіх ваших найзаповітніших бажань", - прокоментувала Дарина фото свого гарного сніданку в басейні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daria Bondar (Savina) (@savinadasha)

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