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Гравець НБА втратив частину зуба після удару партнера по команді

Сьогодні 11:28 Андрій Твердохліб 122 0
Гравець НБА втратив частину зуба після удару партнера по команді

Джерело - Чемпіон.

Захисник Бостон Селтікс Джайлен Браун залишився без частини зуба під час матчу регулярного чемпіонату проти Мілвокі Бакс.

В одному з епізодів Бпаун боровся за підбирання та отримав ліктем від партнера по команді Джейсона Тейтума.

Гра завершилась перемогою Оленів - 117:113.

Нагадаємо, форвард Нью-Йорка Обі Топпін виконав неймовірний слем данк у грі проти Атланти.

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