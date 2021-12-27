Джерело - Чемпіон.

Захисник Бостон Селтікс Джайлен Браун залишився без частини зуба під час матчу регулярного чемпіонату проти Мілвокі Бакс.

В одному з епізодів Бпаун боровся за підбирання та отримав ліктем від партнера по команді Джейсона Тейтума.

Гра завершилась перемогою Оленів - 117:113.

Нагадаємо, форвард Нью-Йорка Обі Топпін виконав неймовірний слем данк у грі проти Атланти.

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