Епізод стався у чемпіонаті Туреччини

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру Першої ліги Туреччини Анкарагюджю - Кечіоренгюджю (2:1) стався курйозний епізод.

На 72-й хвилині двобою на газоні опинився футболіст команди-господарів. На поле вискочив клубний лікар, щоб надати потерпілому медичну допомогу, але отримав жовту картку від головного арбітра. В результаті лікар змушений був покинути межі поля.

🟨 MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında hakem, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi. 👀 pic.twitter.com/S7iszUAJWF — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 26, 2021

Нагадаємо, Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги.

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