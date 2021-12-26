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Курйозний епізод: Лікар вибіг на поле та отримав жовту карту

Вчора 23:59 Віктор Слюсаренко 409 0
Епізод стався у чемпіонаті Туреччини
Курйозний епізод: Лікар вибіг на поле та отримав жовту карту
#Туреччина

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру Першої ліги Туреччини Анкарагюджю - Кечіоренгюджю (2:1) стався курйозний епізод.

На 72-й хвилині двобою на газоні опинився футболіст команди-господарів. На поле вискочив клубний лікар, щоб надати потерпілому медичну допомогу, але отримав жовту картку від головного арбітра. В результаті лікар змушений був покинути межі поля. 

Нагадаємо, Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги.

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