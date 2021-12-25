Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс не залишив поза увагою юного вболівальника Молотобійців і подарував йому футболку, незважаючи на поразку в принциповому дербі від Тоттенгема в Кубку англійської ліги.

Особливу увагу привертає діалог між футболістом, хлопчиною, та, вочевидь, його мамою за кадром.

Хлопчик попросив селфі зі своїм улюбленцем, однак той сказав, що подарує йому футболку, на що голос за кадром перепитав, чи не холодно та чи не захворіє той. Футболіст запевнив, що все чудово.

Нагадаємо, перед грою фанати Молотобійців і Шпор влаштували криваву бійку

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua