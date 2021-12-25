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Партнер Ярмоленка подарував після гри футболку юному вболівальнику

Вчора 22:52 Андрій Твердохліб 127 0
Партнер Ярмоленка подарував після гри футболку юному вболівальнику

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс не залишив поза увагою юного вболівальника Молотобійців і подарував йому футболку, незважаючи на поразку в принциповому дербі від Тоттенгема в Кубку англійської ліги.

Вест Гем готовий продати Ярмоленка

Особливу увагу привертає діалог між футболістом, хлопчиною, та, вочевидь, його мамою за кадром.

Хлопчик попросив селфі зі своїм улюбленцем, однак той сказав, що подарує йому футболку, на що голос за кадром перепитав, чи не холодно та чи не захворіє той. Футболіст запевнив, що все чудово.

Нагадаємо, перед грою фанати Молотобійців і Шпор влаштували криваву бійку

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