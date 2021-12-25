Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст низки італійських грандів і збірної Італії, а нині гравець турецького Аданадемірспора відзначився черговим двним вчинком.

У матчі турецької Суперліги проти Галатасарая італійський нападник ексцентрично привітав свого партнера по команді Юнуса Акгюна із забитим голом - ударив в голову ногою. Хоча навряд чи такий вчинок скандального футболіста когось здивував.

Гра завершилась перемогою Аданадемірспора - 2:0.

Раніше ми писали, що Балотеллі помстився тренеру, який назвав його безголовим.

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