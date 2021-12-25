Мікро-ставки будуть рухати одразу дві індустрії: беттінг та професійний спорт

Заглянемо у майбутнє світу ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

У травні 2018 року на теренах США було легалізовано спортивні ставки і ця подія стала знаковою. Адже американці краще за інших знаються на бізнесі і його розвитку. З того моменту почалися тектонічні зміни у беттінг-індустрії, які матимуть вплив на цей сегмент ринку у всьому світі. Мова про інновації, розробка яких вже йде повним ходом.

Представники одразу трьох сфер зараз активно кооперуються. Це телевізійні мовники, беттінг-оператори та постачальники спортивних даних. Разом вони працюють над створенням принципіально нового за якістю продукту, що значно розширить монетизацію беттінгу та професійного спорту.

Робитиметься це через розвиток послуги інтерактивних мікро-ставок. Мікро-ставки — це нова форма того, що раніше називали ставками безпосередньо у в грі. Це ставки на те, чи відбудеться якась подія у наступні кілька хвилин чи за обмежений відрізок часу.

Щоб вам було простіше зрозуміти, як само це буде працювати, я одразу намалюю вам художню картинку з майбутнього. Ви лежите на дивані перед телевізором, дивитесь футбольну трансляцію і вболіваєте за свою улюблену команду. Хай це умовно буде українське дербі Динамо - Шахтар. Якщо вам подобається робити ставки, ви вмикаєте через налаштування трансляції спеціальний режим інтерактивних ставок і на протязі всього матчу вам прилітають на екран повідомлення з пропозицією поставити на ту чи іншу ймовірну подію.

Наприклад на 15-й хвилині гри рахунок 0-0, але на полі ви бачите відкритий футбол і розумієте, що одна з команд “по любе” зараз заб’є. І в цей момент на екрані з'являється пропозиція поставити на те, що ще до перерви хтось відкриє рахунок або ні. І показує відповідні коефіцієнти. Ви за допомогою пульту прямо на екрані обираєте свій варіант і робите ставку. Або на тій же 15-й хвилині гравець Динамо Гармаш отримує жовту картку і поводить себе так, як він це зазвичай робить у матчах з найпринциповішим суперником. Ви в цей момент розумієте, що знаючи Гармаша, у такому напруженому матчі все легко може закінчитися для гравця Динамо червоною карткою. Розуміє це і спеціальний оператор беттінг-провайдера, який моментально підкидає вам на екран пропозицію поставити на вилучення/невилучення гарячкуватого киянина.

Звісно ж, щоб поставити зараз на подібну подію, вам потрібно окремо зайти на сайт букмекера і зробити ставку. Але у майбутньому цього не треба буде робити. Ви зробите ставку прямо в ефірі через, наприклад, платформу Мегого чи Олл.Тв у прямому ефірі. В тому і прикол кооперації представників різних сфер, про яку я написав у другому абзаці.

Щоб все це ідеально працювало, потрібно, щоб оператори використовували інноваційну технологію, яка досить швидко буде обробляти поточні дані у реальному часі та історичні дані, щоб забезпечити швидку зміну коефіцієнтів. Мікро-ставки сприятимуть більшій кількості ставок і як наслідок, збільшенню прибутку індустрій спорту та беттінгу. А ще більшій залученності й зацікавленості глядачів.

Дані показують, що 97% легальних гравців на спортивні ставки дивляться більше спортивних матчів у прямому ефірі, ніж вболівальники, які не роблять ставки. Як правило, ті, хто робить ставки, стежать за більшою кількістю видів спорту (4,1 проти 3,0, ніж інші любителі спорту).

Мікро-ставки не тільки принесуть мільярди доходів, але й потенційно призведуть до додаткових мільярдних доходів від реклами, спонсорства та внутрішньо ігрової електронної комерції. Деякі з нових угод між великими компаніями вже показують, куди рухається галузь.

Впевнений, одного дня, коли ви зробите ставку з пульта свого телевізора під час трансляції, ви згадаєте цю статтю і подумки скажете собі: “Бляха, а цей BettMan з сайту Чемпіон таки не збрехав”. :-)



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