Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Вчора 13:08 3830 1
Гвардіола - найкращий тренер 2021 року за версією FourFourTwo
Сьогодні 19:41 54
Мікро-ставки будуть рухати одразу дві індустрії: беттінг та професійний спорт
Сьогодні 18:20 127
Лунін зацікавив клуб АПЛ
Сьогодні 11:25 707
Гутцайт: Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030
Сьогодні 09:55 291
Луческу знайшов заміну Миколенку
Сьогодні 08:55 2159 1
Гутцайт відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін
Вчора 23:54 1729
КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери
Вчора 21:55 790
Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ
Вчора 21:42 363
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Вчора 20:41 1406
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Стаховський опублікував гарне сімейне фото напередодні свят
Стаховський опублікував гарне сімейне фото напередодні свят Віктор Слюсаренко
Вчора 14:41 368
Сікан зі своєю дівчиною захоплюється дайвінгом
Сікан зі своєю дівчиною захоплюється дайвінгом Віктор Слюсаренко
Вчора 13:19 393
Момент дня у НБА. Шикарний данк захисника Юти через руки двох опонентів
Момент дня у НБА. Шикарний данк захисника Юти через руки двох опонентів Віктор Слюсаренко
Вчора 12:03 282
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
Вчора 11:27 13379
Незвичне місце для відпочинку: Тілль із сім'єю відвідав ферму
Незвичне місце для відпочинку: Тілль із сім'єю відвідав ферму Віктор Слюсаренко
Вчора 11:04 361
Трубін на Мальдівах встиг пограти у гольф та теніс
Трубін на Мальдівах встиг пограти у гольф та теніс Віктор Слюсаренко
Вчора 10:13 466
Через Яремчука ледь не почалася бійка у матчі з Порту
Через Яремчука ледь не почалася бійка у матчі з Порту Віктор Слюсаренко
Вчора 09:06 1695
У Фінляндії стався казус: Перед хокейним матчем замість гімну Білорусі увімкнули гімн Палау
У Фінляндії стався казус: Перед хокейним матчем замість гімну Білорусі увімкнули гімн Палау Віктор Слюсаренко
Вчора 07:14 3014
Білодід відвідала країну, до якої їй дуже хотілося поїхати
Білодід відвідала країну, до якої їй дуже хотілося поїхати Віктор Слюсаренко
23.12.2021 23:14 761
Соломон чудово відпочиває зі своєю дівчиною у Дубаї
Соломон чудово відпочиває зі своєю дівчиною у Дубаї Віктор Слюсаренко
23.12.2021 21:32 756
Футболіст зустрічається з моделлю: Вербич нарешті показав свою дівчину
Футболіст зустрічається з моделлю: Вербич нарешті показав свою дівчину Віктор Слюсаренко
23.12.2021 20:45 1283
Фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку
Фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку Віктор Слюсаренко
23.12.2021 20:11 432
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк Harry BettMan
23.12.2021 19:33 615
Налив особисто: Мак-Грегор презентував нове пиво
Налив особисто: Мак-Грегор презентував нове пиво Віктор Слюсаренко
23.12.2021 15:45 340
Футболісти Динамо виконали пісню російського гурту на весіллі Попова. ВІДЕО
Футболісти Динамо виконали пісню російського гурту на весіллі Попова. ВІДЕО Андрій Дунець
23.12.2021 13:58 1339 2
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:50 Футбол Інсіньє може покинути Наполі безкоштовно 47
19:41 Футбол Гвардіола - найкращий тренер 2021 року за версією FourFourTwo 54
19:15 Бокс Глазков: Гоніть “регіонала-містобудівельника” з ФБУ поганою мітлою 201
19:04 Футбол Коутінью може перейти в клуб АПЛ 125
18:53 Футбол Ювентус не може дозволити собі трансфер Влаховича 125
18:36 Футбол Зоря веде переговори з Фенербахче по Аллах'яру 241
18:23 Футбол Манчіні про фінал Євро-2020: Сподівався, що справа не дійде до серії пенальті 149
18:20 Блог Мікро-ставки будуть рухати одразу дві індустрії: беттінг та професійний спорт 127
18:08 Футбол Вірт: Верес може поборотися за 7 місце 165
18:00 Пряма трансляція АПЛ. Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція. LIVE 472
17:52 Футбол Рома та Наполі можуть скласти конкуренцію Барселоні у боротьбі за Мазрауї 150
17:36 Футбол Інгулець збирається провести матч з Динамо в Кропивницькому 296
17:21 Футбол Шахтар та Реал цікавляться Насіменто 231
17:01 Футбол Аталанта побореться з Шахтарем за Бога 279
16:53 Футбол Конте: Чемпіонат Англії треба було зупинити через коронавірус 192
16:34 Футбол Ващук: Миколенко зможе заграти в Евертоні 208
16:13 Футбол Бентфорд запропонував 12 млн євро за Мудрика 503
15:55 Футбол Гравець Миная зацікавив клуб з Азербайджану 276
15:38 Футбол Рикун: Перехід Довбика у Динамо буде помилкою 623
15:25 Бокс Екстренер Усика назвав найнебезпечнішого суперника для Ломаченка 438
15:10 Футбол Трансфер Реброва у Тоттенгем визнано найгіршим за всю історію клубу 416
14:55 Теніс Джокович не зіграє на ATP Cup 245
14:44 Футбол Ребров пояснив відхід з Ференцвароша 825
14:26 Футбол Баварія розраховує безплатно підписати лідера Наполі 368
14:14 Футбол Вірт: Верес працює над зимовими трансферами 295

Мікро-ставки будуть рухати одразу дві індустрії: беттінг та професійний спорт

Сьогодні 18:20 Harry BettMan 127 0
Заглянемо у майбутнє світу ставок
Мікро-ставки будуть рухати одразу дві індустрії: беттінг та професійний спорт
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

У травні 2018 року на теренах США було легалізовано спортивні ставки і ця подія стала знаковою. Адже американці краще за інших знаються на бізнесі і його розвитку. З того моменту почалися тектонічні зміни у беттінг-індустрії, які матимуть вплив на цей сегмент ринку у всьому світі. Мова про інновації, розробка яких вже йде повним ходом.

Представники одразу трьох сфер зараз активно кооперуються. Це телевізійні мовники, беттінг-оператори та постачальники спортивних даних. Разом вони працюють над створенням принципіально нового за якістю продукту, що значно розширить монетизацію беттінгу та професійного спорту.

Робитиметься це через розвиток послуги інтерактивних мікро-ставок. Мікро-ставки — це нова форма того, що раніше називали ставками безпосередньо у в грі. Це ставки на те, чи відбудеться якась подія у наступні кілька хвилин чи за обмежений відрізок часу.

Щоб вам було простіше зрозуміти, як само це буде працювати, я одразу намалюю вам художню картинку з майбутнього. Ви лежите на дивані перед телевізором, дивитесь футбольну трансляцію і вболіваєте за свою улюблену команду. Хай це умовно буде українське дербі Динамо - Шахтар. Якщо вам подобається робити ставки, ви вмикаєте через налаштування трансляції спеціальний режим інтерактивних ставок і на протязі всього матчу вам прилітають на екран повідомлення з пропозицією поставити на ту чи іншу ймовірну подію.

Наприклад на 15-й хвилині гри рахунок 0-0, але на полі ви бачите відкритий футбол і розумієте, що одна з команд “по любе” зараз заб’є. І в цей момент на екрані з'являється пропозиція поставити на те, що ще до перерви хтось відкриє рахунок або ні. І показує відповідні коефіцієнти. Ви за допомогою пульту прямо на екрані обираєте свій варіант і робите ставку. Або на тій же 15-й хвилині гравець Динамо Гармаш отримує жовту картку і поводить себе так, як він це зазвичай робить у матчах з найпринциповішим суперником. Ви в цей момент розумієте, що знаючи Гармаша, у такому напруженому матчі все легко може закінчитися для гравця Динамо червоною карткою. Розуміє це і спеціальний оператор беттінг-провайдера, який моментально підкидає вам на екран пропозицію поставити на вилучення/невилучення гарячкуватого киянина.

Звісно ж, щоб поставити зараз на подібну подію, вам потрібно окремо зайти на сайт букмекера і зробити ставку. Але у майбутньому цього не треба буде робити. Ви зробите ставку прямо в ефірі через, наприклад, платформу Мегого чи Олл.Тв у прямому ефірі. В тому і прикол кооперації представників різних сфер, про яку я написав у другому абзаці.

Щоб все це ідеально працювало, потрібно, щоб оператори використовували інноваційну технологію, яка досить швидко буде обробляти поточні дані у реальному часі та історичні дані, щоб забезпечити швидку зміну коефіцієнтів. Мікро-ставки сприятимуть більшій кількості ставок і як наслідок, збільшенню прибутку індустрій спорту та беттінгу. А ще більшій залученності й зацікавленості глядачів.

Дані показують, що 97% легальних гравців на спортивні ставки дивляться більше спортивних матчів у прямому ефірі, ніж вболівальники, які не роблять ставки. Як правило, ті, хто робить ставки, стежать за більшою кількістю видів спорту (4,1 проти 3,0, ніж інші любителі спорту).

Мікро-ставки не тільки принесуть мільярди доходів, але й потенційно призведуть до додаткових мільярдних доходів від реклами, спонсорства та внутрішньо ігрової електронної комерції. Деякі з нових угод між великими компаніями вже показують, куди рухається галузь.

Впевнений, одного дня, коли ви зробите ставку з пульта свого телевізора під час трансляції, ви згадаєте цю статтю і подумки скажете собі: “Бляха, а цей BettMan з сайту Чемпіон таки не збрехав”. :-)

Інші матеріали блогу “Betting world”:

Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок

Епік фейл букмекерської контори Sun Bets

Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі

Три крутезні ставки від репера “50 Cent”

Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам

Деніз Коатс - найбагатша і найвпливовіша жінка беттінг-індустрії

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()