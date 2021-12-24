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Сімейка Вейна Руні полюбляє скандали, в тому числі беттінгові

Сьогодні 18:12 Harry BettMan 150 0
BettMan розповідає на що здатні родичі Вейна Руні заради грошей
Сімейка Вейна Руні полюбляє скандали, в тому числі беттінгові
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Привіт народ, з вами BettMan.

З тих пір, як Вейн Руні вийшов на професійну футбольну сцену 16-річним підлітком, він весь час давав приводи звертати увагу на його подвиги як на полі, так і поза ним. Протягом десятиліть він встиг неодноразово засвітитися у таблоїдах: з приводу гулянок із повією за спиною своєї дружини Колін, був заарештований за водіння в нетверезому стані та приймав участь у диких 10-годинних алко-паті.

Останній скандал стався в цьому році. Світлини колишнього футболіста "Манчестер Юнайтед" стали вірусними, коли всі побачили його у готельному номері з напівоголеними дівчатами, які позували для селфі навколо нього. Сам Руні міцно спав і не було жодного натяку на якийсь сексуальний підтекст, проте репутація екс-гравця і діючого тренера знов постраждала.

Як кажуть у народі, яблучко від яблуні падає недалеко. Мова про спадкоємництво у сім'ї Руні, адже близькі родичі колишньої зірки Юнайтед теж не святі.

У 2011 році батька Руні, разом з рідним дядьком, заарештували за скандал зі ставками у рамках розслідування про порушення правил ставок на футбольному матчі Шотландської Прем'єр-ліги. Арешти були кульмінацією спільної операції поліції та Комісії з азартних ігор.

Один з офіційних посадовців поліції підтвердив тоді, що двоє родичів Руні були серед дев'яти чоловіків, заарештованих під час розслідування одного з парі. Справа стосувалася домашнього матчу Мазервелла проти Хартса. Мазервелл програв з рахунком 2-1.

Поліція Мерсісайду повідомила, що 48-річний батько Руні, якого також звуть Вейн, і 54-річний дядько Річі Руні були заарештовані у своїх будинках у Ліверпулі за підозрою у змові з метою шахрайства разом із сімома іншими чоловіками. Одним із затриманих був півзахисник Мазервелла - Стів Дженнінгс, який грав у матчі і отримав пряму червону картку за вісім хвилин до кінця гри (за оскарження рішення арбітра стосовно пенальті). Раніше Дженнінгс вже був пов'язаний зі ставками.

Повідомлялося, що було зроблено кілька ставок на наявність червоної картки в матчі, включаючи ставку в розмірі 765 доларів, зроблену через новий рахунок, відкритий в Ліверпулі, з коефіцієнтом 10-1. 26-річний Дженнінгс приєднався до Мазервелла в 2009 році. Сам він з Транмере, команди, що базується в Ліверпулі.

Родичів зірки Манчестер Юнайтед та збірної Англії у підсумку випустили під заставу і нікого не засудили. А я зробив для себе висновки щодо сімейки Руні. І висновки мої невтішні. Руні-молодший в той час отримував тільки зарплатні у клубі £180,000 на тиждень. І при цьому його родичі заради кількох тисяч фунтів були готові ризикнути репутацією талановитого гравця, кар’єра якого була на піку. Як кажуть в таких випадках: коментарі зайві, а вам можливо стало більш зрозуміла природа поведінки Руні :-)

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