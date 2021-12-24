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Стаховський опублікував гарне сімейне фото напередодні свят

Сьогодні 14:41 Віктор Слюсаренко 108 0
Українець разом зі своєю родиною привітав уболівальників
Стаховський опублікував гарне сімейне фото напередодні свят
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський привітав уболівальників із наступаючими святами, опублікувавши миле сімейне фото із дружиною та трьома дітьми.

"Бажаю кожному прекрасного Різдва та веселого Нового року! Залишайтеся здоровими, любіть свою сім'ю! Молюся за тих, хто нас охороняє", - написав Стаховський.

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Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

Зазначимо, що Сергій завершив виступи у збірній України.

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