Футболіст не встигне зіграти у всі літні види спорту

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін відпустку проводить на Мальдівах. Там він встигає пограти у літні види спорту.

"Відпустка занадто коротка, щоб спробувати всі літні види спорту. Гольф, міні-футбол, теніс сьогодні. Кожен вид спорту по-своєму цікавий, але футбол ніщо не замінить", - прокоментував фото Трубін.

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