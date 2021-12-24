Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін відпустку проводить на Мальдівах. Там він встигає пограти у літні види спорту.
"Відпустка занадто коротка, щоб спробувати всі літні види спорту. Гольф, міні-футбол, теніс сьогодні.
Кожен вид спорту по-своєму цікавий, але футбол ніщо не замінить", - прокоментував фото Трубін.
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