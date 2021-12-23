Перемогу Усика над Джошуа визнано найбільшою звитягою України в 2021 році
Вчора 21:55 437
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Сьогодні 22:02 45
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 20:48 193
Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці
Сьогодні 20:33 295
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Сьогодні 19:33 229
Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом
Сьогодні 19:10 243
Швед отримав струс мозку в матчі Кубка Бельгії
Сьогодні 16:34 283
Гутцайт прокоментував ситуацію з Національним антидопінговим центром України
Сьогодні 15:36 229
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 15:17 1918
Гутцайт: Якщо ми привеземо з Пекіна-2022 бодай одну медаль, то це вже буде добре
Сьогодні 14:14 248
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Соломон чудово відпочиває зі своєю дівчиною у Дубаї
Соломон чудово відпочиває зі своєю дівчиною у Дубаї Віктор Слюсаренко
Сьогодні 21:32 143
Футболіст зустрічається з моделлю: Вербич нарешті показав свою дівчину
Футболіст зустрічається з моделлю: Вербич нарешті показав свою дівчину Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:45 434
Фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку
Фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:11 161
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк Harry BettMan
Сьогодні 19:33 224
Налив особисто: Мак-Грегор презентував нове пиво
Налив особисто: Мак-Грегор презентував нове пиво Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:45 189
Футболісти Динамо виконали пісню російського гурту на весіллі Попова. ВІДЕО
Футболісти Динамо виконали пісню російського гурту на весіллі Попова. ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:58 867
В Індонезії 20-річний воротар помер внаслідок жорсткого зіткнення
В Індонезії 20-річний воротар помер внаслідок жорсткого зіткнення Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:20 266
Цуренко показала, як загоряла у Дубаї
Цуренко показала, як загоряла у Дубаї Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:02 322
Легендарний Мейвезер сфотографувався у чоботях на Красній площі
Легендарний Мейвезер сфотографувався у чоботях на Красній площі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:54 546
Протистояння “вилочників” та букмекерських компаній
Протистояння “вилочників” та букмекерських компаній Harry BettMan
Вчора 22:36 263
Маліновський дав велике інтерв'ю українською мовою
Маліновський дав велике інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 1212
Пристрасний поцілунок - головний тренд відпочинку українських футболістів на березі океану
Пристрасний поцілунок - головний тренд відпочинку українських футболістів на березі океану Андрій Твердохліб
Вчора 21:12 409
Сидорчук вчетверте стане батьком
Сидорчук вчетверте стане батьком Андрій Твердохліб
Вчора 21:05 526
Манія величі Росії пробиває чергове дно: росіяни зіграли в формі СРСР, фіни - обурені
Манія величі Росії пробиває чергове дно: росіяни зіграли в формі СРСР, фіни - обурені Андрій Твердохліб
Вчора 20:23 18910 5
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Вчора 13:20 5182
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:02 Бокс Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим 45
22:02 Футбол Збірна України проведе товариські матчі з Казахстаном 43
21:49 Футбол Марсель - Реймс 1:1. Огляд матчу 69
21:37 Футбол Зієша та Мазрауї не викликали до збірної Марокко на Кубок Африки 109
21:32 Блог Соломон чудово відпочиває зі своєю дівчиною у Дубаї 156
21:18 Футбол Чеферін про 2021: Скасування Суперліги – головна перемога УЄФА 133
21:11 Гімнастика Шевчук: Верняєва підставили у ситуації з допінгом 195
21:01 Футбол Красніков: Металіст не зацікавлений у Кочергіні 156
20:48 Футбол Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів 193
20:45 Блог Футболіст зустрічається з моделлю: Вербич нарешті показав свою дівчину 450
20:39 Олімпійські ігри 2022 Пекін-2022. Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік 1801
20:38 Футбол Рангнік вимагає від АПЛ 5 замін у матчі 201
20:33 Інше Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці 295
20:20 Футбол УПЛ вела переговори щодо телепула з DAZN та Setanta 242 1
20:11 Блог Фанати Вест Гема та Тоттенгема перед матчем влаштували криваву бійку 167
20:00 Футбол Інтер продовжив контракт з Дімарко 152
19:50 Єдиноборства Горуна про бійку з депутатом Свободи: Я просто повалив його на землю 355
19:44 Бокс Сіренко назвав найбільш незручних суперважковаговиків 253
19:38 Футбол Дженоа розпочала переговори по Міранчуку 265
19:33 Блог Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк 229
19:20 Футбол Хльобас покинув казахський клуб 261
19:10 Футбол Шевчук: Срна консультувався навіть з Гвардіолою щодо ситуації з допінг-скандалом 243
19:00 Футбол Юрченко може повернутися в Десну 229
18:48 Бокс Кроуфорд: Ломаченко може стати абсолютним чемпіоном світу 305
18:47 Інше Гутцайт: Чекаємо більш професіональної роботи від федерацій 176

Футболіст зустрічається з моделлю: Вербич нарешті показав свою дівчину

Сьогодні 20:45 Віктор Слюсаренко 450 0
Його дівчиною є модель Лаллі
Футболіст зустрічається з моделлю: Вербич нарешті показав свою дівчину
#Вербич, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

28-річний півзахисник київського Динамо та збірної Словенії Беньямін Вербич нарешті публічно показав свою дівчину - українську модель Альвіну Лаллі.

Спільне фото з Альвіною Беньямін опублікував в Instagram. Таке саме фото з'явилося і в акаунті Альвіни.

Пара зустрічається вже досить давно, але раніше ніяк не афішувала свої стосунки, зокрема ніде не публікуючи спільні фото та відео.

Минулого серпня Лаллі народила Вербичу сина, якого назвали Маєм.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

Раніше, Луческу розкритикував дії ультрас Динамо.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()