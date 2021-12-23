Його дівчиною є модель Лаллі

Джерело - Чемпіон.

28-річний півзахисник київського Динамо та збірної Словенії Беньямін Вербич нарешті публічно показав свою дівчину - українську модель Альвіну Лаллі.

Спільне фото з Альвіною Беньямін опублікував в Instagram. Таке саме фото з'явилося і в акаунті Альвіни.

Пара зустрічається вже досить давно, але раніше ніяк не афішувала свої стосунки, зокрема ніде не публікуючи спільні фото та відео.

Минулого серпня Лаллі народила Вербичу сина, якого назвали Маєм.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

Раніше, Луческу розкритикував дії ультрас Динамо.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua