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Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк

Сьогодні 19:33 Harry BettMan 228 0
Світові гранди не завжди були "святими" і мали відношення до першого гучного беттінг-скандалу
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Вирішив трохи розбавити сучасні випадки матч-фіксінгу екскурсом у історію. Відмотаю час більш ніж на 100 років у минуле і занурю вас у події 1915-го, коли стався перший супер гучний скандал. Звісно ж стався він на Туманному Альбіоні, батьківщині футболу і футбольного беттінгу.

Як ви вже зрозуміли по заголовку до статті, в центрі уваги опинилися сучасні гранди світового футболу, які до того ж вже багато десятиліть є непримиренними суперниками, як на футбольному полі, так і на рівні вболівальників.

2 квітня 1915 року, у Страсну п'ятницю, на легендарному стадіоні Олд Траффорд стався матч Першого дивізіону Англійської футбольної ліги між командами Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Манкуніанці перемогли, а деякі гравці з обох сторін отримали прибуток від ставок на результат гри.

Розказуючи про цей скандал, обов'язково треба підкреслити важливі деталі історичного бекграунду, на тлі якого відбувалася подія. По-перше, Манчестеру була потрібна перемога, аби не вилетіти до нижчої ліги. Ліверпуль у свою чергу перебував у середині таблиці і не мав жодної турнірної мотивації. По-друге, в той момент Британія разом з усією Європою переживала наслідки Першої світової війни. Навіть ходили чутки, що після сезону 1914/1915 футбол у країні взагалі зупиниться і піде на канікули на невизначений час. Тобто всі гравці Ліги могли втратити робочі місця і мали думати про заробіток. Ну і по-третє, гравці команд, задіяні у афері, вважали, що важка економічна ситуація і відголоски військових подій, відволікуть увагу від підозрілих обставин гри.

Матч завершився перемогою Юнайтед з рахунком 2:0, а обидва голи забив Джордж Андерсон. Однак арбітр матчу та деякі спостерігачі, відзначили під час гри відсутність наполегливості і бажання боротися з боку гравців Ліверпуля. Трапився у матчі і відверто прикольний епізод. Коли мерсисайдець Фред Пагнам влучив у поперечину воріт Манчестер Юнайтед наприкінці матчу, його товариші по команді влаштували йому публічну абструкцію.

Після матчу у місті почали з’являтися листівки, в яких стверджувалося, що на перемогу "Юнайтед" з рахунком 2:0 було поставлено велику суму грошей з коефіцієнтом 7/1. Футбольна асоціація розпочала розслідування і виявила, що гравці з обох сторін були причетні до фальсифікації матчу: троє від Манчестера і четверо від Ліверпуля.

Слідчі виявили, що ще двоє гравців, яких товариші намагалися долучити до змови, відмовилися брати участь у матч-фіксінгу. Одним з таких був той самий Фред Пагнам, що влучив у поперечину. Своїми діями на полі він намагався зруйнувати плани нечесних гравців, а потім під час слідства охоче давав свідчення представникам футбольної асоціації (FA). Ще кілька гравців у свідченнях повідомили, що нічого не знали про договорняк, але коли не отримували очевидні паси у певних ігрових ситуаціях, відчували, що щось нечисто.

Усім семи гравцям було довічно заборонено грати відповідно до рішення, яке було ухваленого 27 грудня 1915 року. FA прийшла до висновку, що це була змова лише гравців. Жоден офіційний представник жодного клубу не був визнаний винним у правопорушеннях. І жоден клуб не був оштрафований чи позбавлений балів у турнірній таблиці.

Четверо дискваліфікованих гравців були шотландцями, тому спокійно переїхали до своєї ліги і продовжили там грати. У 1919 році з шістьох з семи гравців дискваліфікації було знято через військову службу на війні, при чому з одного посмертно.

Хочу додати ще один цікавий факт, що наступний футбольний беттінг-скандал стався в Англії лише через 50 років. Ну і наостанок покажу вам турнірну таблицю того сезону, коли Юнайтед врятувався від вильоту, завдяки описаній змові гравців.

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