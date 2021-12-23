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Налив особисто: Мак-Грегор презентував нове пиво

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Вино боєць презентував у шинку, який раніше йому належав
Налив особисто: Мак-Грегор презентував нове пиво
#Конор Мак-Грегор

Джерело - Чемпіон.

33-річний ірландський боєць ММА Конор Макгрегор (22-6, 19 КО) представив нове пиво Forged Irish Stout (Кований Ірландський Стаут), яке пропонують у шинку Чорна Кузня (The Black Forge Inn).

Виробництвом напою займає компанія Proper Twelve, яка раніше належала Конору. Ірландець остаточно продав її мексиканській компанії Becle у 2021 році, але продовжує регулярно підтримувати бренд.

"Приходьте та познайомтесь з моїм останнім витвором, Forged Irish Stout! Зварено вдома і доступно поки що лише у The Black Forge Inn", - прокоментував Конор.

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Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Нагадаємо, Мак-Грегор зламав ніс відомому італійському діджею.

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