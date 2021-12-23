Футболісти Динамо виконали пісню російського гурту на весіллі Попова. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Днями захисник київського Динамо Денис Попов одружився. На святкуванні було присутньо безліч відомих футбольних та не лише особистостей, про що свідчать відео та фото у соцмережах.

Одноклубники нареченого, Микола Шапаренко, Богдан Лєднєв та Владислав Дубінчак, відзначилися особливим подарунком та цікавим музичним смаком. Вони вирішили заспівати відому композицію із серіалу "Бригада" - "Генералы песчаных карьеров" авторства російського рок-гурту "Несчастный случай".

Так, ці відео справді свіжі і надворі нині не 2002 рік:

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