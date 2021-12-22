Протистояння “вилочників” та букмекерських компаній

Хто такі "вилочники", чим вони докучають конторам і як букмекери захищаються

Привіт народ, з вами BettMan.

Для початку розберемо, хто такі “вилочники”. Слово це сленгове, походить від російського “вілка” (українською - виделка), тому вибачте - маю його використовувати. “Вилочник” - це досвідчений гравець, що уважно вивчає букмекерські лінії у різних конторах на рівноцінні наслідки. За будь-якого результату події гравець залишається в плюсі. Звідси і порівняння зі столовим приладом — виделкою.

Головна умова, щоб коефіцієнти на підсумковий результат були більшими ніж 2.00. Наприклад, у футбольному матчі АПЛ Брайтон – Брентфорд одна букмекерська контора дає коефіцієнт 2.05 на Брайтон, а інша – 2.10 на перемогу Брентфорда. При однакових сумах ставок на обидва вибори ви в будь-якому випадку будете в плюсі.

Нещодавно я спілкувався з людиною, що має відношення до синдикату “вилочників”. Згідно з отриманою інсайдерською інформацією, профіт від таких комбінацій коливається в межах 5-10%, але середній показник дорівнює 7%. Більшість букмекерів активно протистоять таким гравцям і саме потенційні дії букмекерів складають основну загрозу “вилочній” схемі заробітку.

Неможливо знайти букмекерів, які спокійно ставляться до “вилочників”. Нікому не потрібні клієнти, які грають лише в плюс. Тому букмекери можуть занижувати максимуми за ставками або навіть заблокувати обліковий запис клієнта, якщо просто виникне підозра в нечесній грі. У правилах усіх контор передбачено таку можливість.

Тепер розберемо, як саме аналітичні підрозділи букмекерів розуміють, що той чи інший клієнт є вилочником. Головне, що відрізняє вилочників від звичайних гравців, це специфіка руху грошових коштів на ігровому рахунку. Зазвичай вилочники вносять депозити одразу великими сумами та здійснюють ставку на весь або майже на весь банк. Крім того, життя примушує їх швидко знімати виграші через необхідність розподіляти гроші по різних конторах.

Є кілька ознак, по яких букмекерські контори ідентифікують вилочників:

Гравці, які роблять ставки близькі до максимумів, автоматично підпадають під підозру. Букмекеру нічого не вартує порізати такому клієнту ліміти.

Підозріло виглядають кілька ставок на один варіант події. Щоб уникнути ліміту максимальних ставок, вилочник укладає парі на той самий результат кілька разів. Але це не допомагає обдурити букмекерів.

Вилочники часто заводять на депозит великі грошові суми, хоча попередні ставки ще не розраховані. Це привертає увагу служб безпеки БК.

Постійні запити на виведення невеликих сум за великого грошового балансу — явна ознака вилочника, якому необхідно перерозподіляти гроші між різними рахунками.

Відповідальні за виявлення вилочників працівники БК мають акаунти на найпопулярніших вилкових сервісах та форумах. Вони відстежують рекомендовані ставки, спілкуються з іншими учасниками, вивчають їх профілі і зіставляють дані.

Букмекери можуть використовувати навіть "ловлю на живця". Запропонувавши завищений коефіцієнт, можна підловити клієнтів на великих ставках. Деякі контори йдуть далі — після події анулюють результати, оголосивши про помилково виставлені коефіцієнти. Гроші повертають гравцям, але для вилочників це дорівнює великим збиткам.

Всі перераховані риси притаманні пересічним вилочникам, але великі синдикати добре знають тактику букмекерів і тому вони працюють дуже обережно. Вони мають багато дроп-акаунтів, що дозволяє оперувати десятками, а інколи і сотнями бійців, що роблять невеликі ставки, щоб не привертати уваги. Вони мають грошовий запас міцності, щоб не робити часті виводи. І так далі.

Вважаю, що обидві сторони будуть вести цю війну без кінця, знаходячи все нові інструменти для остаточної перемоги. І все це буде відбуватись доти, доки будуть існувати коефіцієнтні виделки :-)

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