Джерело - Чемпіон.
Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук і його дружина Ганна чекають на поповнення в родині.
Про це в своєму Instagram повідомила дружина півзахисника.
"Особлива відпустка для нас, зустрічаємо третій триместр тут (Мальдивські острови - ред.), на нашому улюбленому острові. Усе сталося випадково, як і планував Сергійко (жартівливі смайли), кохаю тебе та вже в очікування хто там", - написала дівчина.
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Сергій і Ганна вже виховують трьох дітей - хлопчика та двох дівчаток.
Нагадаємо, там же на Мальдивах віцекапітан Динамо Віктор Циганков освідчився своїй дівчині, а Артем Довбик із дружиною запалили пристрасним поцілунком.
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