Джерело - Чемпіон.

Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук і його дружина Ганна чекають на поповнення в родині.

Про це в своєму Instagram повідомила дружина півзахисника.

"Особлива відпустка для нас, зустрічаємо третій триместр тут (Мальдивські острови - ред.), на нашому улюбленому острові. Усе сталося випадково, як і планував Сергійко (жартівливі смайли), кохаю тебе та вже в очікування хто там", - написала дівчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Sydorchuk (@njyta.si)

Сергій і Ганна вже виховують трьох дітей - хлопчика та двох дівчаток.

Нагадаємо, там же на Мальдивах віцекапітан Динамо Віктор Циганков освідчився своїй дівчині, а Артем Довбик із дружиною запалили пристрасним поцілунком.

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