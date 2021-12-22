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Денис Попов одружився

Сьогодні 11:20 Андрій Твердохліб 322 0
Денис Попов одружився

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в лавах київського Динамо стало менше на одного холостяка - цетральний захисник Денис Попов одружився на своїй нареченій Дар'ї.

Крім друзів і футболістів на церемонію відвідали брати Суркіси та донька молодшого з братів - Яна.

Також на весіллі був присутній і Віталій Миколенко, який, за інформаціїє ЗМІ, підписав контракт із англійським Евертоном.

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