Футболіст обрав для відпочинку зимове полювання замість екзотичних курортів

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан вирішив провести відпустку у компанії колишніх футболістів Тараса Михалика, Олега Герасимюка та Артема Федецького вирушив на зимове полювання до українських лісів.

Про це повідомляють Тарас Михалик та Артем Федецький у своїх соціальних мережах.

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Раніше повідомлялося, що Інгулець підпише декількох гравців Динамо.

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