Джерело - Чемпіон.
Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан вирішив провести відпустку у компанії колишніх футболістів Тараса Михалика, Олега Герасимюка та Артема Федецького вирушив на зимове полювання до українських лісів.
Про це повідомляють Тарас Михалик та Артем Федецький у своїх соціальних мережах.
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Раніше повідомлялося, що Інгулець підпише декількох гравців Динамо.
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