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Бущан у компанії колишніх футболістів Динамо обрав для відпочинку зимове полювання

Сьогодні 17:07 Віктор Слюсаренко 312 0
Футболіст обрав для відпочинку зимове полювання замість екзотичних курортів
Бущан у компанії колишніх футболістів Динамо обрав для відпочинку зимове полювання
#Георгій Бущан, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан вирішив провести відпустку у компанії колишніх футболістів Тараса Михалика, Олега Герасимюка та Артема Федецького вирушив на зимове полювання до українських лісів.

Про це повідомляють Тарас Михалик та Артем Федецький у своїх соціальних мережах.

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Допис, поширений користувачем @taras_mykhalyk

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Допис, поширений AF 44 (@artem_fedetskyy_44)

Раніше повідомлялося, що Інгулець підпише декількох гравців Динамо.

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